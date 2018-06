Vieira a un passo da panchina del Nizza

ROMA, 11 GIU - L'allenatore del New York City, l'ex centrocampista di raccordo Patrick Vieira, secondo quanto scrive il Mundo deportivo sul proprio sito online, è a un passo dalla panchina del Nizza. Il francese, che in passato ha vestito le maglie di Milan, Juventus e Inter, vincendo coppe e scudetti, nelle prossime ore potrebbe lasciare la panchina della squadra statunitense che milita in MLS per approdare in Ligue 1. Per Vieira è pronto un contratto triennale. Nelle file della squadra francese, Vieira ritroverebbe Mario Balotelli, che conobbe ai tempi dell'Inter. Vieira arrivò sulla panchina del New York City il primo gennaio 2016, dopo avere allenato l'Under 19 e l'Under 21 del Manchester City, la squadra nella quale chiuse la propria carriera di calciatore. Vieira in carriera vanta anche un titolo mondiale e uno europeo con la Francia.