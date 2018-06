'Tour' Us Acli, 5000 presenze

ROMA, 10 GIU - "Sono stati quattro giorni bellissimi e intensi, sembra che sia passato un mese. Lo Sport in Tour ha ripreso con forza. Non ricordo nemmeno quante discipline abbiamo portato, sono stati grandi numeri: oltre 5000 persone". Così il presidente dell'Unione Sportiva Acli, Damiano Lembo, tracciando il bilancio dello 'Sport in Tour' 2018 appena concluso a Pescara e Montesilvano. Oltre cinquemila partecipanti, quasi mille solo nel nuoto. "Siamo partiti con un convegno dedicato alla formazione dei giornalisti e per medici sportivi - aggiunge Lembo - con crediti formativi riconosciuti dai rispettivi ordini nazionali di categoria, abbiamo concluso con le nostre tantissime discipline sportive con la fase nazionale che è l'apice della nostra stagione durante l'anno. Questa 4 giorni è il Gotha del nostro mondo.