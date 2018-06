Griezmann,futuro? Chiarirò entro sabato

ROMA, 10 GIU - Il futuro di Antoine Grezmann si conoscerà ''prima di Francia-Australia'': a dirlo è lo stesso attaccante francese dal ritiro dei Bleus. "In Spagna alcuni dicono che io resto all'Atletico, altri che io vada via e io lo dirò prima della gara d'esordio della Francia sabato contro l'Australia, c'è ancora tempo dunque" ha detto intervistato dalla trasmissione 'Telefoot' il giocatore dell'Atletico Madrid dato da molti in partenza per Barcellona, che lascia così aperte tutte le ipotesi in merito al suo futuro. Griezmann - scrivono i media spagnoli - ha manifestato alle persone ai lui più vicine la sua intenzione di continuare a vestire la maglia dell'Atletico che ha proposto un rinnovo da 20 milioni di euro. L'attaccante francese resta l'obiettivo principale del Barcellona che però aspetta il primo luglio quando la clausola del francese scenderà da 200 a 100 milioni di euro.