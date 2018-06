Pallanuoto:Olympiacos vince la Champions

GENOVA, 9 GIU - Non è riuscita l'impresa alla Pro Recco. La squadra ligure ha perso 9-7 contro l'Olympiacos Pireo, nella finalissima per il titolo di campione d'Europa della Final Height di Champions League di pallanuoto, nel match disputato alla Sciorba di Genova. Successo per la squadra greca con i parziali 2-1, 2-3, 3-2, 2-1. I liguri, reduci dalla vittoria dello scudetto per la 32/a volta, volevano portare a casa la nona Champions League in una piscina completamente esaurita da 2500 tifosi. La squadra di Vujasinovic è calata nell'ultimo tempo, durante il quale i greci sono riusciti ad andare avanti anche di tre gol.