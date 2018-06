Vela: Loro Piana a My Song e Savannah

ROMA, 9 GIU - My Song in Classe A e Savannah in Classe B hanno trionfato nell'11/a edizione della Loro Piana Superyacht Regatta di vela, organizzata dallo Yacht club Costa Smeralda, ospitata dalle acque antistanti Porto Cervo. Una regata costiera di circa 31 miglia, tra le isole dell'arcipelago di La Maddalena, si è disputata con un Maestrale a 22 nodi che poi è calato a 20. I superyacht sono partiti davanti a Porto Cervo, hanno circumnavigato in senso antiorario Caprera e La Maddalena, hanno lasciato a sinistra la Secca di Tre Monti per risalire fino agli isolotti dei Monaci per fare poi ritorno a Porto Cervo. Grande battaglia in Classe B, con Savannah - elegantissimo yacht Spirit of tradition di 27 metri - che ha fatto tripletta, battendo nuovamente il 46 metri Ganesha, questa volta per soli 33". Non c'è due senza tre anche in Classe A, dove My Song ha preceduto sul podio Inoui di Marco Vogele e Saudade di Albert Buell.