Scherma: ritorno Di Francisca, è 5/a

MILANO, 09 GIU - Si ferma ai quarti di finale dei campionati assoluti di scherma la corsa di Elisa Di Francisca. La campionessa olimpica a Londra 2012, al rientro sulla pedana di Milano dopo quasi due anni di inattività, esce sconfitta da Valentina De Costanzo per 15-11 e conclude la gara in quinta posizione. La gara di fioretto femminile, orfana di Arianna Errigo che ha scelto di concentrarsi sugli Europei della settimana prossima, viene così vinta da Alice Volpi, capace di vincere l'assalto finale 15-9 contro Francesca Palumbo. Per lei si tratta del primo successo tricolore. Marco Fichera invece conquista il titolo italiano di spada maschile. Il siciliano supera in finale il sempreverde cubano Andrea Carrillo con il punteggio di 15-7. Nella sciabola maschile, Enrico Berrè mette in bacheca il suo quarto titolo in carriera, il secondo consecutivo, rimontando Alberto Pellegrini (15-13).