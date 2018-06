Sampdoria: preso fantasista croato Majer

GENOVA, 9 GIU - Nuovo acquisto per la Sampdoria che ha ingaggiato il trequartista della Lokomotiv Zagabria, Lovro Majer. Vent'anni, il giocatore è stato prelevato per 7 milioni, più uno di bonus. Nell'ultima stagione ha realizzato 11 gol e servito 5 assist in 30 presenze. Nonostante la giovanissima età è già stato convocato nella Nazionale maggiore croata. Un investimento importante per la società blucerchiata che adesso deve definire il futuro di Lucas Torreira, sempre più vicino all'Arsenal.