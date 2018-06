Nba: LeBron James, futuro?Devo decidere

ROMA, 9 GIU - Quella della notte scorsa potrebbe essere stata l'ultima gara di LeBron James con la maglia n.23 dei Cleveland Cavaliers. Il tabellino del 'Re' di gara-4 delle finali Nba, vinta 108-85 dai Golden State Warriors che si sono aggiudicati il titolo, dice 23 punti, 8 assist e 7 rimbalzi. "Il mio futuro? In questo momento non ne ho idea - ha detto James - Sceglierò insieme alla mia famiglia, come ho sempre fatto, tenendo in considerazione anche le esigenze dei miei figli. Ci sederemo attorno a un tavolo e considerò qualsiasi aspetto Quello che posso dire è che sento di poter dare ancora tantissimo a questo gioco, voglio vincere ancora e sento di poterlo fare, esserci già riuscito in passato non fa che aumentare la mia fame di vittorie. Quest'anno penso di averlo dimostrato: finché gioco voglio sempre puntare al titolo". La stella dei Cavs ha rivelato di essersi infortunato dopo gara-1 tirando un pugno a una lavagnetta per frustrazione, giocando le restanti partite della serie "sostanzialmente con una mano rotta".