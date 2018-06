Svolta in Premier, ecco pausa invernale

LONDRA, 8 GIU - Storica svolta in Premier League: dalla stagione 2019/2020 il campionato si fermerà due settimane per una pausa invernale. Mancava solo l'ufficialità, è arrivata oggi, al termine di un lungo confronto tra lega, club e rappresentanti di giocatori. Da anni ormai gli addetti ai lavori invocavano uno stop per concedere qualche giorno di riposo ai giocatori. Ma finora la lega si era sempre opposta, sostenendo che durante il periodo natalizio, le festività garantivano più spettatori negli stadi. Oggi il cambio: pausa di due settimane nel mese di febbraio, dunque, con 5 partite che si giocheranno nel primo weekend e 5 in quello successivo, così da concedere comunque a tutte le società due settimane di stop tra una partita e l'altra.