Vela: Palermo-Montecarlo,già 25 iscritti

ROMA, 8 GIU - La nave scuola della marina Amerigo Vespucci ha ospitato a Palermo la conferenza di presentazione della Palermo-Montecarlo, la regata organizzata dal Circolo della vela Sicilia con il supporto dello Yacht club de Monaco, dello Yacht club Costa Smeralda e al via il 21 agosto. Nel corso della conferenza stampa è stata presentata anche la quarta regata Trofeo Marisicilia cup (24 giugno). Sono 25 le barche che finora hanno aderito: su tutte il Vor 70 Ocean Breeze (barca protagonista del Giro del mondo in equipaggio) e dei Maxi Atalanta II di Carlo Puri Negri, Rambler 88 di George David e Lucky di Byron Ehrhart del New York Yacht club, sfidante all'America's cup. "Una flotta tecnicamente di alto livello, in cui spiccano barche come Rambler 88 e Lucky, che porterà a Palermo grandi nomi della vela internazionale, come Butterworth e Daubney, vincitori di 4 America's cup", spiega il presidente del Circolo della vela Sicilia, Challenger of record dell'America's cup al fianco di Luna Rossa, Agostino Randazzo.