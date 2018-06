Diritti tv, Lega A vende per prodotto

MILANO, 8 GIU - Ha prevalso lo schema di vendita per prodotto, anziché per piattaforma, nell'assemblea della Lega Serie A, che ha approvato all'unanimità i pacchetti per commercializzare i diritti tv. Alla luce delle trattative con gli operatori concluse in mattinata, i club hanno puntato sulla vendita per prodotto. I pacchetti saranno pubblicati attorno alle 18 sul sito della Lega. A quanto filtra, sono tre i pacchetti principali, oltre a quelli accessori, e il prezzo minimo complessivo dovrebbe essere confermato di 1.1 miliardi di euro.