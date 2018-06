Sport paralimpico piange Chiarotti

TORINO, 8 GIU - Tragica scomparsa nel mondo paralimpico e degli sport del ghiaccio. Andrea Chiarotti, team leader e storico capitano della nazionale italiana di Para Ice Hockey, è morto stanotte a 51 anni nella sua Torre Pellice (To), sconfitto dal tumore. Lo rende noto la Federazione Sport del Ghiaccio, che "piange un grande uomo e un grande sportivo e si stringe al dolore della sua famiglia". Chiarotti si era avvicinato giovanissimo all'hockey ghiaccio, tra le fila del Valpellice, con cui esordì in prima squadra a 16 anni. Vittima nel 1990 di un incidente in moto in cui perse la gamba destra, dal 1994 iniziò la carriera di allenatore. Pioniere del para ice hockey italiano, per oltre 10 anni è stato capitano azzurro, ha vinto gli Europei 2011 e è stato vicecampione agli Europei 2016. Ha preso parte a 4 Paralimpiadi, l'ultima a Pyeongchang come team leader. "La scomparsa di Andrea è una gravissima perdita per tutto il movimento del ghiaccio italiano" ha detto il presidente Fisg, Andrea Gios.