Roma: Cristante in prestito per 5 mln

ROMA, 08 GIU - Dopo le visite mediche svolte ieri, la Roma ha annunciato l'ingaggio del centrocampista Bryan Cristante. Il club giallorosso, con una nota, ha comunicato di avere raggiunto un accordo per l'acquisto a titolo temporaneo, fino al 30 giugno 2019, del giocatore dell'Atalanta per un corrispettivo fisso di 5 milioni. L'obbligo di acquisizione a titolo definitivo è stato fissato a 15 milioni ed è condizionato, spiega la Roma, al verificarsi di determinate situazioni sportive. L'accordo prevede, inoltre, il pagamento di un corrispettivo variabile, fino ad un massimo di 10 milioni, per bonus legati al raggiungimento da parte del club e del calciatore di determinati obiettivi sportivi. Cristante ha firmato un contratto che avrà validità fino al 30 giugno 2023. Intanto, il club giallorosso è pià vicino all'acquisto di Berardi dal Sassuolo.