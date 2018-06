Velazquez, un piacere essere all'Udinese

UDINE, 8 GIU - "È un piacere essere qua. Grazie alla società che ha scelto me per questo progetto, io e il mio staff veniamo con motivazione e passione massima". Così Julio Velazquez Santiago nuovo allenatore dell'Udinese. Il tecnico, che ieri ha sottoscritto un contratto triennale dal primo luglio e che porterà con sé un allenatore in seconda, un preparatore tecnico e un analista, è stato presentato dal Dg bianconero Franco Collavino. "L'Udinese ha la necessità e volontà di avviare un nuovo corso -ha detto Collavino- archiviare definitivamente la stagione scorsa e indicare un nuovo progetto con nuovi obiettivi. Negli ultimi anni avevamo optato per scelte conservative e non consone con la nostra storia di allenatori giovani, non noti, che hanno portato innovazioni e buon calcio. Il calcio spagnolo e portoghese rappresentano un calcio d'avanguardia, stanno facendo scuola in tutta Europa. Saprà coniugare il desiderio d'innovazione con la tradizione del calcio italiano".