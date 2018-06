Argentina: Lanzini ko, Perotti in corsa

ROMA, 8 GIU - Altra tegola per il ct dell'Argentina, Jorge Sampaoli. Dopo il portiere Romero, un altro elemento della rosa a sua disposizione dovrà rinunciare al Mondiale: si tratta del trequartista Manuel Lanzini, che gioca nel West Ham. Il giocatore ha rimediato - come scrive sul proprio account Twitter la Federcalcio argentina - la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro, durante l'allenamento odierno. Non c'è pace, dunque, per la 'Seleccion', a sei giorni dall'inizio del torneo iridato e a otto dall'esordio. Lanzini era stato chiamato al posto del romanista Perotti, trovando spazio nella rosa dei 23 per la Russia. Nell'ultima Premier ha totalizzato 23 presenze e segnato cinque gol. Secondo il Clarin, in corsa per un posto fra i partecipanti al Mondiale ci sono innanzi tutto proprio Diego Perotti e l'ex romanista Erick Lamela. Difficile che Sampaoli chiami, invece, Centurion, che era fra i pre-convocati, ma in settimana si è operato di appendicite e dovrà stare fermo per almeno una 10 giorni.