Vittoria d'oro, 825 mila euro a spagnoli

ROMA, 8 GIU - La Spagna è sbarcata in Russia, dove fra meno di una settimana scatterà la fase finale della Coppa del mondo, con una consapevolezza: in caso di vittoria, ciascun calciatore intascherà un premio di 825 mila euro lordi. La proposta, secondo quanto scrive Marca, è stata formulata dal nuovo presidente della Federcalcio, Luis Rubiales, al capitano Sergio Ramos, che si è riservato di parlarne con i compagni. Però, scrive il giornale, non dovrebbero esserci problemi a siglarlo prima dell'inizio del torneo. Se la Spagna non raggiunge i quarti non riceverà alcun premio, oltre alla diaria stabilita per le partite internazionali. Ai giocatori della Spagna, che vinsero i Mondiali 2010, andarono 600 mila euro lordi ciascuno. Intascheranno molto meno i tedeschi, in caso di successo: a ciascuno di loro andranno 350 mila euro. La Confederazione calcistica brasiliana pagherà 800 mila euro a ciascun giocatore della Nazionale in caso di vittoria in Russia, nello stadio Luzhniki, il 15 luglio.