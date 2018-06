Obiettivo Mondiali scherma 2021 a Milano

MILANO, 07 GIU - "Tornano oggi a Milano, dopo 41 anni, i Campionati italiani assoluti e paralimpici di scherma. Sono orgoglioso di dare il bentornato nel nostro capoluogo a questa prestigiosa manifestazione che fino a domenica vedrà impegnati 500 atleti, ai quali va il mio in bocca al lupo, nei 10mila metri quadri di FieraMilanoCity": così il governatore della Lombardia, Attilio Fontana. In concomitanza con gli 'Assoluti' si terrà anche la riunione del comitato esecutivo della Federazione. "Mi auguro - ha aggiunto Fontana - che questi 4 giorni possano essere un trampolino di lancio, per candidare la città ad ospitare i Mondiali del 2021". Un auspicio condiviso anche dall'assessore regionale allo Sport, Martina Cambiaghi, che vede negli assoluti "una prova generale per un evento straordinario come il Mondiale, in programma nel 2021".