Parigi: Nadal in semifinale

ROMA, 7 GIU - Rafael Nadal si è qualificato per le semifinali del Roland Garros grazie al successo per 4-6 6-3 6-2 6-2 sull'argentino Diego Schwartzman. Il match era stato interrotto ieri per pioggia. Prossimo avversario dello spagnolo sarà il vincitore dell'incontro tra il croato Marin Cilic e l'argentino Juan Martin Del Potro.