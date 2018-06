Doping: Putin, apprezzamento per Mutko

MOSCA, 7 GIU - Il presidente russo Vladimir Putin ha lodato Vitali Mutko per aver fatto molto per lo sport russo. Mutko, ministro dello Sport fino al 2016, poi vice premier con delega allo sport e adesso vice premier con delega alle costruzioni, è stato bandito a vita dai Giochi olimpici dal Comitato olimpico internazionale per il coinvolgimento nello scandalo del doping di Stato in Russia.