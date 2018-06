Coni: lunedì 11 a Malago a Redipuglia

ROMA, 7 GIU - Duplice appuntamento per il Coni la settimana prossima in Friuli Venezia Giulia. Lunedì 11 alle 15.30 il presidente Giovanni Malagò sarà al Sacrario di Redipuglia per rendere omaggio ai caduti della Grande Guerra nel centenario della fine del primo conflitto mondiale. Malagò, nella prima visita di un presidente Coni al Sacrario, ha voluto al suo fianco anche il presidente dei Comitati Olimpici Europei, Janez Kocijancic, accompagnato dal Segretario Generale dei COE, Raffaele Pagnozzi, anche per tributare un doveroso gesto di riconoscenza verso gli oltre diecimila soldati di varie nazionalità sepolti nel vicino Cimitero austro-ungarico. Per l'occasione sarà allestita una cerimonia con picchetto militare di onore ai caduti, tra i quali si ricordano molti sportivi, a cominciare da Guido Romano, campione olimpico a Stoccolma 1912, e Giuseppe Sinigaglia, campione mondiale ed europeo di canottaggio. Il giorno dopo, altra 'prima volta': si riunirà a Trieste la Giunta Nazionale del Coni, con inizio alle ore 9.30.