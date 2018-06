Us Acli, parte 'Sport in Tour 2018'

ROMA, 7 GIU - Quattro giorni di sport, tornei, meeting e formazione. Prendono il via da oggi, fino a domenica 10 giugno a Pescara e Montesilvano, i Campionati nazionali 'Sport in Tour 2018' promossi dall'Unione Sportiva ACLI. Un viaggio nelle molteplici discipline sportive promosse dall'Us Acli, con la partecipazione di oltre 5.000 tra atleti, addetti e accompagnatori in rappresentanza di 60 società sportive provenienti da 14 regioni La presentazione questa mattina nell'aula consiliare del Comune di Montesilvano. Presenti il sindaco di Montesilvano, Francesco Maragno, il vicesindaco e assessore allo sport del comune, Ottavio de Martinis, il presidente della Provincia di Pescara, Antonio di Marco, il presidente Nazionale Us Acli, Damiano Lembo, il vicepresidente vicario Us Acli e responsabile nazionale 'Sport in Tour 2018', Antonio Meola, il presidente provinciale Us Acli Pescara, Adamo Scurti. Da oggi a domenica, sport per tutti, dal tennis all'atletica, il calcio, la danza. E molti anche i convegni.