Mondiali: 'bando' Fifa a cantante

MOSCA, 7 GIU - Julia Chicherina, cantante molto nota in Russia, ha reso pubblica una lettera della Fifa con la quale le è stato vietato di esibirsi durante il Mondiale di calcio a causa del suo appoggio ai combattenti che nell'est dell'Ucraina sostengono le posizioni russe. Il riferimento è al video della canzone "On The Front Line" in cui la donna appare accanto a uomini armati e vestiti in uniforme. Secondo quanto da lei stessa raccontato, Chicherina avrebbe dovuto esibirsi in una 'fan zone' della Fifa, nella città di Rostov, vicino al confine ucraino, ma "sono stata ufficialmente bandita". Alla richiesta di chiarimenti, la Fifa ha risposto: "Il calcio dovrebbe essere neutrale in materia di politica e non deve essere utilizzato da associazioni, giocatori, fan o altri individui per condividere dichiarazioni politiche".