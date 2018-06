In Portogallo sicuri, addio CR7 al Real

ROMA, 7 GIU - "La decisione di Cristiano Ronaldo di lasciare il Real Madrid è irreversibile". Lo annuncia in Portogallo il giornale Record, riprendendo le dichiarazioni dell'attaccante che dopo la conquista della terza Champions di fila, da Kiev aveva gelato tutti i tifosi delle merengues con un "è stato bello giocare al Real". La motivazione dell'addio deciso da CR7, secondo il ben informato giornale lusitano, le promesse non mantenute da parte del presidente Florentino Perez sul rinnovo del contratto. "Non è questione di soldi, ma di considerazione", assicura Record, secondo il quale Cristiano Ronaldo aveva chiesto al club di esser trattato come Messi o Neymar dai rispettivi club.