Tennis: Malagò,con Cecchinato impresa che fa bene allo sport

ROMA, 6 GIU - "Cecchinato? Una di quelle imprese che fanno bene non solo al tennis italiano, ma allo sport in assoluto. Un successo meritato per impegno e sacrificio". E' il commento di Giovanni Malagò sull'impresa di Marco Cecchinato, che ieri ha conquistato le semifinali di Roland Garros battendo Novak Djokovic. "A livello di tennis maschile - ha aggiunto il presidente del Coni a margine di un evento al Foro Italico - ci sono segnali incoraggianti, dalla generazione Fognini, all'età di mezzo di Cecchinato ed i giovani con Berrettini su tutti. Ci sono progressi molto importanti". (ANSA). YYP/ S0B QBXB