Genoa: Criscito, derby mi è mancato

GENOVA, 6 GIU - "Il derby mi è mancato, ne ho vinti 5 su 7 e spero di vincerne ancora". Sette anni lontano da Genova e dal 'suo' Genova, ma per Mimmo Criscito è come se nulla fosse cambiato. Il difensore ex Zenit è stato presentato con una cerimonia al Galata Museo del Mare ed è pronto a vestire di nuovo la maglia rossoblù dopo le sette stagioni in Russia. "Con il Genoa sono sempre rimasto in ottimi rapporti - ha raccontato -. C'è stato un contatto con il presidente, quindi ci siamo visti a Milano ed in 10 minuti si è fatta la trattativa". Tanta voglia di tornare a calcare il Ferraris e di essere protagonista. "La mia è una scelta di cuore. Sono innamorato del Genoa e per tornare ho rinunciato ai soldi e a giocare ancora in Champions, ma sono felice". L'arrivo di Criscito segna la partenza di Perin. "Sappiamo che il Genoa perderà un grandissimo portiere, ma arriva Marchetti un giocatore d'esperienza che ha fatto bene alla Lazio ed ha tanta voglia di ricominciare. Penso che farà bene col Genoa".