Al Rally Italia tutti i big del Mondiale

ROMA, 5 GIU - Il Rally Italia Sardegna è entrato nel vivo con le operazioni di verifica superate da 45 equipaggi che nella giornata odierna e domani, mercoledì 6, sono impegnati nelle ricognizioni autorizzate dei quasi 1.400Km di percorso di gara, dove hanno redatto le note delle 20 prove speciali in programma per oltre 300 Km cronometrati. In testa alla classifica iridata c'è Thyerry Neuville il belga della Hyundai i20 Coupè WRC vincitore in Svezia ed in Portogallo, tallonato a 19 punti dal campione del Mondo Sebastien Ogier, il francese della Ford Fiesta WRC M-Sport con tre vittorie all'attivo: a Montecarlo, in Messico ed al Tour de Corse. Terza posizione attuale per l'estone del Toyota Gazoo Racing Ott Tanak sulla Yaris, vincitore della gara italiana nel 2017 e nel 2018 del Rally d'Argentina. Il rally partirà alle 17 di giovedì 7 giugno da Alghero ed alle 18 scatterà la "Ittiri Arena Show" la prova spettacolo che inaugurerà la gara in diretta TV su RAI Sport dalle 19.