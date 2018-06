Romagnoli: Credo nel progetto del Milan

MILANO, 5 GIU - Alessio Romagnoli ha rinnovato il contratto fino al 2022, perché "crede nel progetto del Milan", nonostante il club sia in attesa della sentenza Uefa sul 'Fair-play finanziario. "Qui - dichiara il difensore, a Milan tv - sto benissimo, mi piace la città e mi trovo a mio agio, sia con la squadra che con la società. Spero di continuare tantissimi anni qui, di vincere tanto e di riportare il Milan nei posti in cui merita". Romagnoli "sente la fiducia dell'ambiente", ed elogia il lavoro di Gattuso: "Ha cambiato la nostra mentalità. Mi ha citato come giovane di grande esperienza e mi ha fatto piacere, apprezzo molto un complimento fatto da una persona come lui, che ha vinto tanto. Adesso arriva il bello, dobbiamo essere pronti a battagliare sempre". Romagnoli ripercorre le fasi della trattativa e si augura di "vincere presto qualche trofeo". "L'accordo per il rinnovo era stato già trovato da un po' di tempo. Già prima del ritiro con la Nazionale era tutto fatto e aspettavo solo di tornare per ufficializzarlo".