Calcio: Real Madrid rilancia, per Lewandowski pronti 120 mln

ROMA, 5 GIU - Il trasferimento di Robert Lewandowski dal Bayern Monaco alla Juventus sembra un'ipotesi sempre meno concreta. Secondo il giornale Abc, l'attaccante polacco sembra invece a un passo dal Real Madrid, che avrebbe rilanciato per il suo cartellino, arrivando a offrire 120 milioni. Da mesi in Germania circola voce che Lewandowski voglia lasciare la Baviera per andare a segnare altrove; il momento, dunque, sembra essere arrivato, soprattutto se - come sembra - il Real Madrid lascerà libero il francese Karim Benzema. (ANSA).