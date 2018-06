Sassuolo-Iachini, è divorzio

SASSUOLO (MODENA), 5 GIU - Beppe Iachini non è più l'allenatore del Sassuolo. Lo ha annunciato la società, dopo aver incontrato il tecnico. A Iachini sono andati i ringraziamenti della società, perché "arrivato in un momento di difficoltà della squadra" e ha concluso "la stagione nel migliore dei modi". A breve dovrebbe essere annunciato il nome del suo successore. In pole c'è Roberto De Zerbi, l'alternativa è Davide Nicola.