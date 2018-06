Civm, Magliona rilancia sfida tricolore

ROMA, 5 GIU - Il Campionato Italiano Velocità Montagna si sposta a sud e Omar Magliona è pronto a rilanciare la sfida tricolore alla 61^ Coppa Selva di Fasano. La terza prova del CIVM è in programma in Puglia dall'8 al 10 giugno e Il campione italiano in carica dei prototipi E2Sc si schiera al via sulla Norma M20 Fc Zytek del Team Faggioli e gommata Pirelli, sulla quale andrà a caccia di punti pesanti in ottica campionato, dove al momento soltanto due lunghezze lo separano dalla leadership generale, mentre in quella di categoria il portacolori della scuderia siciliana Cst Sport è in vetta grazie all'en plein di vittorie messo a segno finora. In termini assoluti, il pilota sardo impegnato anche nella promozione della onlus Fondazione per la Ricerca sulla Fibrosi Cistica ha colto il successo all'Alpe del Nevegal a inizio maggio in Veneto e il terzo posto nella friulana Verzegnis Sella Chianzutan due domeniche fa.