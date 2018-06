Diritti tv: Zappia, aspettiamo e vediamo

MILANO, 5 GIU - "Per rispetto della situazione che è molto tirata, manca un mese, credo che non sia il caso di parlare di diritti tv": così Andrea Zappia, amministratore delegato di Sky Italia, è intervenuto sulla questione diritti 2018-2021 della Lega di Serie A, rispondendo oggi ai cronisti nel corso della presentazione a Milano delle nuove piattaforme via digitale terrestre e fibra. "La legge la conoscete, non ha limite. Ma non tocca a noi, non siamo noi i venditori", ha aggiunto Zappia a proposito della possibilità di trasmettere le partite su diverse piattaforme, dal digitale terrestre al satellite. "Non parlo per rispetto nei confronti della Lega e degli altri concorrenti - ha concluso Zappia - E' un percorso non semplice visti i tempi. La cosa migliore è aspettare e vedere: ci aspettiamo che entro il mese di giugno si possa sbloccare tutto".