Parigi: Nadal e Schwartzman ai quarti

ROMA, 4 GIU - Rafael Nadal si è qualificato per i quarti di finale del Roland Garros battendo per 6-3 6-2 7-6 (7-4) il tedesco Maximilian Marterer. Lo spagnolo n.1 del mondo incontrerà ora l'argentino Diego Schwartzman (n.11) che ha superato in rimonta per 1-6 2-6 7-5 7-6 (7-0) 6-2 il sudafricano Kevin Anderson, testa di serie n.7.