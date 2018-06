Agente Younes, il suo futuro è a Napoli

NAPOLI, 4 GIU - "Amin Younes è del Napoli e il suo futuro è lì. Onestamente avrei comunque trovato difficile la possibilità che il Genoa potesse imbastire una trattativa con il Napoli per il ragazzo, dal momento che non credo proprio che la società di De Laurentiis voglia privarsi del giocatore neanche in prestito". Lo ha detto a calciomercato.com il procuratore Nicola Innocentin che cura gli interessi di Amin Younes, il calciatore tedesco di origine libanese dell'Ajax che ha firmato a gennaio con il Napoli ma ha fatto un clamoroso dietrofront ottenendo di rimanere in Olanda fino alla fine della stagione. Younes sarà convocato dal Napoli per il raduno del 9 luglio e Ancelotti lo porterà a Dimaro valutando poi se tenerlo. Il neotecnico azzurro, se Younes non sarà venduto, dovrà anche valutare le condizioni fisiche del giocatore che dopo aver rinviato il suo arrivo a Napoli e aver rotto con l'Ajax è stato mandato dal cub olandesi ad allenarsi con le giovanili negli ultimi due mesi della stagione.