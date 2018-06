Mondiali: Danimarca, fuori Bendtner

COPENHAGEN, 4 GIU - Nicklas Bendtner è fuori dalla rosa dei convocati della Danimarca per i Mondiali 2018. Il ct Age Hareide ha tagliato perché infortunati l'attaccante del Rosenborg sia il difensore del Brentford Andreas Bjelland, che non sarà pronto per la partita di apertura, contro il Perù, il 16 giugno.Sabato in programma un'amichevole contro il Messico - Portieri: Schmeichel Loss, Ronow. - Difensori: Christensen Kjaer, M.Jorgensen, Vestergaard, Dalsgaard, Stryger Larsen, Knudsen. - Centrocampisti: Eriksen, Schone, Lerager, Krohn-Dehli, Kvist, Delaney. - Attaccanti: Cornelius, Dolberg, Braithwaite, N.Jorgensen, Sisto, Fischer, Poulsen.