Open Italia: Olesen, vittoria fantastica

SOIANO DEL LAGO (BRESCIA), 3 GIU - "E' stata una vittoria fantastica, la prima in carriera per quel che riguarda le Rolex Series. E' arrivata nel momento giusto. Credo di essere cresciuto molto negli ultimi anni. Voglio fare i complimenti a Francesco Molinari, un ottimo avversario che mi ha messo molta pressione. Il mio caddie durante l'incontro mi ha detto del suo bogey alla 17 e a quel punto ho pensato solo a caricarmi per vincere il torneo. Ora mi godo il successo e punto a qualificarmi per gli U.S. Open". Queste le dichiarazioni del danese Thorbjorn Olesen, vincitore al Gardagolf della 75/a edizione dell'Open d'Italia di golf.