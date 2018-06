Golf: Chimenti, Ryder 2002 si fa a Roma"

SOIANO DEL LAGO (BRESCIA), 03 GIU - "Lo ribadisco ancora una volta, non c'è più alcun dubbio: la Ryder Cup 2022 si farà in Italia e si giocherà a Roma all'interno del Marco Simone Golf & Country Club. Complimenti al danese Olesen, la 75/a edizione è stata super, così come il Gardagolf, un campo fantastico". Così il presidente della federazione golf Franco Chimenti durante la cerimonia di premiazione dell'Open d'Italia vinto da Thorbjorn Olesen.