Golf: Molinari, peccato non è bastato

SOIANO DEL LAGO (BRESCIA), 03 GIU - "Olesen ha meritato la vittoria. Anche oggi, così come ieri, ha giocato benissimo. Non potevo fare di più e onestamente non posso lamentarmi. Ci ho provato, ma non è bastato. Il putt imbucato alla 18 me lo ricorderò per tutta la vita". Queste le dichiarazioni di Francesco Molinari al termine della 75/a edizione dell'Open d'Italia vinta al Gardagolf dal danese Thorbiorn Olesen. L'azzurro ha chiuso al 2/o posto, davanti al britannico Lee Slattery (3/o), dopo un finale bellissimo.