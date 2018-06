Tennis: a Parigi avanti Zverev e Thiem

ROMA, 3 GIU - Alexander Zverev e Dominic Thiem si sono guadagnati l'accesso ai quarti di finali del Roland Garros, dove si affronteranno per l'accesso alla semifinale. Il giovane tedesco, n. 2 del seeding, ha eliminato il russo Karen Khachanov, numero 38 Atp, col punteggio di 4-6, 7-6 (4), 2-6, 6-3, 6-4, in oltre 3h30' di gioco. L'austriaco, settima testa di serie, ha sconfitto il giapponese Kei Nishikori, per 6-2, 6-0, 5-7, 6-4.