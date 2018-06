Italia: nella Moto 3 vince Martin

SCARPERIA (FIRENZE), 03 GIU - Jorge Martin (Honda) del team Gresini ha vinto il Gp d'Italia nella classe Moto 3. Il pilota spagnolo, che in ogni sessione di tutto il week-end ha sempre fatto segnare i migliori tempi, si è reso protagonista di una gara perfetta, nella quale si sono alternati in testa anche il suo compagno di squadra Fabio di Giannantonio e la Ktm di Marco Bezzecchi. I tre piloti sono passati sotto la bandiera a scacchi vicinissimi e Martin ha potuto festeggiare per soli 19 millesimi su Bezzecchi e 43 sul 'Diggia'. Contento del risultato anche Bezzecchi: "Ho sofferto molto, perché Jorge era velocissimo, ma ho fatto il possibile per rimanergli in scia e sono felice di essere riuscito a salire sul podio". Alla luce di questo risultato, in classifica mondiale Bezzecchi raggiunge quota 83 punti, Martin sale in 2/o posizione con 80 punti, mentre Di Giannantonio scala in 3/a a 75 punti.