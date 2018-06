Taekwondo: via Grand Prix a Foro Italico

ROMA, 1 GIU - Roma capitale del taekwondo. I migliori sono in gara nella cornice del Parco del Foro Italico dove ha preso il via allo stadio Nicola Pietrangeli, per l'occasione coperto da una struttura temporanea, il World Taekwondo Grand prix che vedrà impegnati per tutto il weekend 256 atleti di 51 paesi. L'evento apre il nuovo ciclo verso i Giochi 2020 e mette in palio punti per il ranking delle Olimpiadi. "È cominciato l'evento che avevamo previsto, più che una gara un vero e proprio happening per promuovere la disciplina nel nostro paese - dice il presidente della Federtaekwondo, Angelo Cito -. In questo contesto si inseriscono l'incontro con Papa Francesco e l'esibizione degli atleti in Piazza di Spagna". Nella incontri odierni della categoria -68 kg Alessio è stato eliminato nei quarti dal n.1 mondiale Lee (36-20). Nella +80 kg Milani ha sconfitto da Yukse (12-8) poi si è arreso a Gomez (10-7). In campo femminile (-67 kg), la Rizzelli è stata superata dalla Turutina (7-4) e la Rotolo dalla Williams (26-6).