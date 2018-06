Moto: Pirro ricoverato per politrauma

FIRENZE, 1 GIU - Il pilota della Ducati Michele Pirro è ricoverato per un politrauma nel trauma center all'ospedale fiorentino di Careggi. Approfondimenti diagnostici sono ancora in corso ma non sarebbe in prognosi riservata. E' quanto si apprende da fonti sanitarie. Pirro è stato trasportato in elicottero nel nosocomio fiorentino dopo una brutta caduta nel corso della seconda sessione di prove libere della MotoGp al Mugello.