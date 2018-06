Gp Italia: Aprilia cerca miglior assetto

ROMA, 1 GIU - Giornata di approccio al circuito del Mugello per le Aprilia MotoGp, che nelle prime due sessioni di prova si sono via via migliorate. Aleix Espargaro', protagonista di una scivolata nella parte finale della FP2, ha fatto segnare il suo miglior giro in 1'48''113, a 1,3 secondi dalla vetta e quattro decimi dalla provvisoria top-10. Ha faticato di più con la scelta delle gomme e con la velocità in curva Scott Redding, autore di un best lap in 1'48.458. "Le prestazioni del motore sono migliorate rispetto all'anno passato e stamani ero abbastanza contento, non eravamo troppo lontani dai migliori - ha commentato lo spagnolo -. Ma nel pomeriggio, col cambio di temperatura, ci è mancata potenza e ho sofferto molto in accelerazione. Ho cercato di rimediare rischiando di più in frenata, tanto da scivolare, ma dobbiamo migliorare per i turni di domani".