Moto, Pirro a Ospedale Careggi

SCARPERIA (FIRENZE), 1 GIU - Michele Pirro, vittima di un brutto incidente nel corso della seconda sessione di prove libere della MotoGp al Mugello, ha subito un trauma encefalico, toracico, lombare e addominale e una sub lussazione della spalla destra. E' stato confermato che il pilota Ducati è cosciente e ha parlato perfettamente coi dottori e la sua situazione neurologica è nella norma. Successivamente Pirro è stato sedato per trasportarlo all'ospedale di Careggi a Firenze in elicottero per effettuare una serie di esami fra i quali una Tac e una risonanza magnetica.