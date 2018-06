Golf: Open Italia, ovazione per Molinari

ROMA, 01 GIU - A Soiano del Lago è sceso in campo, per il 2/o round della 75/a edizione dell'Open d'Italia di golf, Francesco Molinari. Accolto dall'ovazione del Gardagolf sul tee della 1, l'azzurro è chiamato a replicare l'ottima prova di ieri. Il piemontese, dopo i successi 2006 e 2016, in Lombardia insegue il terzo successo in carriera nella massima manifestazione nazionale di golf. Per centrare un'impresa mai riuscita prima a nessun giocatore italiano.