Moto3: Italia, a Martin seconde libere

SCARPERIA (FIRENZE), 1 GIU - Jorge Martin (Honda) ha bissato il risultato del mattino nella sessione di prove libere classe Moto3 in vista del Gp d'Italia al Mugello, imponendosi con il crono di 1'57''104. Lo spagnolo ha preceduto il connazionale e compagno di marca Aron Canet di 339 millesimi e il giapponese Tatsuki Suzuki, sempre su Honda di 437 millesimi. Per trovare il primo italiano occorre scendere fino al sesto piazzamento, occupato dal leader del mondiale Marco Bezzecchi (Ktm). Fabio Di Giannantonio (Honda) e Dennis Foggia (Ktm) hanno ottenuto rispettivamente il nono e l'11/o tempo mentre Niccolò Antonelli (Honda), 13/a piazza, è caduto alla curva Casanova Savelli colpendo violentemente il coccige e il piede sinistro. Trasportato dolorante al centro medico per accertamenti, i dottori non hanno riscontrato alcuna frattura ed è stato immediatamente considerato idoneo a partecipare alle prossime prove che scatteranno alle 9 di domani.