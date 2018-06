Mondiali, Iran chiede danni a Grecia

TEHERAN, 1 GIU - Tensioni internazionali e rivalità sportive si intrecciano in una disputa che coinvolge le federazioni calcistiche dell'Iran e della Grecia. Tutto nasce dall'annuncio da parte di Atene di rinunciare ad un'amichevole tra le due nazionali in programma a Istanbul a causa delle tensioni in corso tra Grecia e Turchia dopo una disputa di confine con arresto di soldati greci. Una decisione che ha indispettito la federazione di Teheran, decisa a ricorrere alla Fifa. Secondo quanto riporta l'agenzia Irna, l'Iran lamenta che la cancellazione dell'incontro, in programma domani, ha inflitto un "danno grave" ai preparativi della nazionale in vista del mondiale, e annuncia "azioni legali" per costringere i greci a compensare economicamente il danno causato. La Grecia è già nel mirino della Fifa, che minaccia di sospendere la federazione sia per le ripetute violenze nelle partite di campionato e di altre tornei nazionali, sia per i ritardi nell'attuare le riforme amministrative richieste.