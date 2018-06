Golf, The Memorial, Matsuyama in testa

ROMA, 01 GIU - Il The Memorial Tournament di golf inizia nel segno di Hideki Matsuyama. Il giapponese, n.10 al mondo, dopo un periodo nero è al comando del torneo del PGA Tour al fianco del messicano Abraham Ancer e del cileno Joaquin Niemann. Che partenza a Dublin (nell’Ohio), dove il terzetto di testa ha chiuso il primo round in 65 (-7). Con Niemann autentica sorpresa di questo avvio. Il 19enne, già n.1 del World Amateur Golf Ranking, ha debuttato tra i professionisti lo scorso 19 aprile al Valero Texas Open, dove ha giocato al fianco del suo mito: Sergio Garcia. Bell’avvio anche per Jason Day. L’australiano ha terminato la manche in 68 (-4) ed è a soli tre colpi dai leader. In ritardo gli altri big del torneo. Con l’olimpionico Justin Rose, il campione Masters 2018 Patrick Reed e Bubba Watson fermi in 29/a posizione (-1). Appena davanti a Justin Thomas (al debutto da n.1 mondiale), Dustin Johnson, Rickie Fowler e Tiger Woods (tutti 47/i, par).