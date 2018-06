Finali Nba, Cavs ko, ai Warriors gara 1

ROMA, 1 GIU - I Golden State Warriors si sono aggiudicati la prima delle sette gare di finale della Nba 2018. I Cleveland Cavaliers infatti si sono dovuti arrendere in casa ai campioni in carica del grande basket americano, che hanno vinto al supplementare la gara 1 con il punteggio di 124-114. E' stata una partita molto combattuta, per larghi tratti ben gestita ma non dominata dai Warriors, e non è bastato ai Cavaliers un Lebron James in condizioni straordinarie, capace di mettere a segno 51 punti. La gara si è decisa però per un episodio bizzarro a 4 secondi dalla sirena: J. R. Smith dei Cavaliers conquista un rimbalzo e, convinto che la sua formazione sia avanti rispetto agli avversari, prende tempo e aspetta la fine. Invece le squadre erano sul pari 107-107. Storditi dalla giocata di Smith i Cavaliers cedono poi nettamente ai supplementari. Adesso occhi puntati su gara 2.