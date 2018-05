Ciclalonga Battipaglia oltre le barriere

BATTIPAGLIA (SALERNO), 31 MAG - Più di 5 mila ciclisti di ogni età saranno coinvolti, sabato, nella 42/a Ciclalonga di Battipaglia: si tratta della più famosa e longeva (dal 1976) passeggiata in bici della provincia di Salerno. La Ciclolonga è promossa da Radio Castelluccio e dalla Rcs75Family, è riconosciuta dal ministero dell'Ambiente, della tutela del territorio e del mare, come iniziativa di rilievo nazionale per il forte carattere identitario. Aggregazione e identità collettiva, recupero del patrimonio culturale, ecosostenibilità, rispetto della natura e dell'ambiente, da sempre sono i punti-cardine dell'evento. L'edizione di quest'anno punta anche all'abbattimento delle barriere: per permettere a tutti i bambini con difficoltà motorie di partecipare alla passeggiata è stato predisposto, in collaborazione con il centro Tivan di Battipaglia, un trenino che accompagnerà tutto il percorso della Ciclolonga. L'appuntamento è per le 7, nello stadio Sant'Anna, la partenza è fissata alle 8,30.