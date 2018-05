Mondiali: pallone inaugurale in orbita

MOSCA, 31 MAG - I cosmonauti russi Anton Shkaplerov e Oleg Artemyev hanno giocato a calcio a bordo della Stazione Spaziale Internazionale, usando il pallone Telstar 18, lo stesso con cui si giocherà la prima partita del Mondiale in Russia, fra la nazionale di casa e l'Arabia Saudita. Lo comunica l'agenzia spaziale russa Roscosmos citata dalla Tass. I risultati della partita, svoltasi in assenza di gravità, rimangono sconosciuti. Il pallone è stato portato in orbita da Artemyev il 24 marzo a bordo della nave Soyuz MS-08 e sarà riportato a terra il 3 giugno dalla Soyuz MS-07 insieme al resto dell'equipaggio.